Госдума может включить Татарстан в эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам
Соответствующий законопроект внесло правительство России
В Госдуму внесли законопроект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах. В их число вошел и Татарстан, следует из документа.
— Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.
Помимо Татарстана, в перечень регионов-участников эксперимента хотят включить Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.
Напомним, ранее о таких планах сообщал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. На первом этапе эксперимент стартовал в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».