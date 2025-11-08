Госдума может включить Татарстан в эксперимент по сдаче ОГЭ только по двум предметам

Соответствующий законопроект внесло правительство России

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуму внесли законопроект о продлении эксперимента по сдаче ОГЭ только по двум предметам в некоторых регионах. В их число вошел и Татарстан, следует из документа.

— Предлагается продлить до 2029 года период проведения эксперимента, устанавливающего особый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и приема на обучение по образовательным программам среднего общего и среднего профессионального образования в отдельных субъектах Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Помимо Татарстана, в перечень регионов-участников эксперимента хотят включить Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Напомним, ранее о таких планах сообщал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. На первом этапе эксперимент стартовал в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Галия Гарифуллина