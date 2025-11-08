В МВД рассказали о схеме мошенников с оформлением виртуальной кредитной карты

Злоумышленники обещают гражданам, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей, одобрить кредит с большим лимитом

Фото: Артем Дергунов

Мошенники стали похищать данные под видом оформления виртуальной кредитной карты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Злоумышленники обещают гражданам, в том числе пенсионерам и людям с плохой кредитной историей, одобрить кредит с большим лимитом. По словам мошенников, для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету с личными данными и оплатить комиссию. Так они получают данные пользователей, которые используют для хищения денежных средств и других преступных целей.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Россиян призвали не верить в обещания «одобрить кредит почти всем» и не переводить никогда предоплату до получения кредита. Также в МВД рекомендовали не оставлять личные данные на подозрительных сайтах.

Напомним, мошенники также начали целенаправленно обманывать подростков, используя «Пушкинскую карту» как приманку. Аферисты находят доверчивых молодых людей в соцсетях и предлагают им помощь в выводе с нее средств.



Галия Гарифуллина