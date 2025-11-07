Новости общества

Главред издания «Довод»** Илья Косыгин* объявлен в федеральный розыск

21:17, 07.11.2025

В карточке журналиста указано, что он «разыскивается по статье УК», однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не уточняется

Фото: Динар Фатыхов

МВД России объявило в федеральный розыск главного редактора интернет-издания «Довод»** Илью Косыгина*.

Информация об этом появилась в базе розыска ведомства. В карточке журналиста указано, что он «разыскивается по статье УК», однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведется розыск, не уточняется.

Илья Косыгин* был включен Минюстом России в реестр иностранных агентов в октябре 2023 года. Само интернет-издание «Довод»** было внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента, в августе того же года.

Анастасия Фартыгина
Справка

* признан иноагентом в РФ

** СМИ, выполняющее функции иноагента

