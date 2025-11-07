В Казани пройдет юбилейный, XV Международный фестиваль современной музыки Concordia
Академический симфонический оркестр Татарстана под художественным руководством Александра Сладковского представит пять концертов на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева
В столице Татарстана с 8 ноября по 3 декабря пройдет юбилейный XV Международный фестиваль современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia. Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под художественным руководством Александра Сладковского представит пять концертов на сцене ГБКЗ им. С. Сайдашева, где прозвучит музыка композиторов XX и XXI веков.
Расписание концертов фестиваля:
- 8 ноября, 17:00. Открытие. Дирижер — Кристиан Кнапп, солистка — Ева Геворгян (фортепиано). В программе: Гершвин, Копленд, Бернстайн, Стравинский;
- 12 ноября, 18:30. Дирижер — Деян Савич, солистка — Елена Ревич (скрипка). В программе: Прокофьев, Хиндемит, Регер;
- 15 ноября, 17:00. Дирижер — Юстус Франц, солистка — Ксения Дубровская (скрипка). В программе: Шостакович, Прокофьев, Корнгольд;
- 19 ноября, 18:30. Дирижер — Пьер Карло Орицио, солистка — Наталья Соколовская (фортепиано). В программе: Пярт, Респиги, Рота;
- 3 декабря, 18:30. Закрытие. Дирижер — Александр Сладковский, солисты — Григорий Седух (скрипка-пикколо), Сергей Давыдченко (фортепиано). В программе: Губайдулина, Щедрин, Берлинер.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».