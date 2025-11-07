Казань повысила рейтинг устойчивого развития до высокого уровня ESG-AA

Повышение рейтинга связано с принятием в 2025 году Стратегии устойчивого развития Казани до 2030 года

Фото: Реальное время

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ESG (устойчивого развития) Казани до уровня «ESG-AA», что свидетельствует о высоком уровне. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее столица Татарстана имела рейтинг на ступень ниже — «ESG-AA-».

Повышение рейтинга связано с принятием в 2025 году Стратегии устойчивого развития Казани до 2030 года, а также с улучшением ключевых социальных показателей, таких как уровень охвата дошкольным образованием и обеспеченность населения жильем.

Агентство отмечает положительную динамику во всех трех составляющих рейтинга: экологии, социальной политике и качестве управления.

Экология:

Стратегия: Отмечены высокий уровень детализации и качества реализации экологической стратегии. Семь из 15 ее фокусных направлений посвящены экологии.

Озеленение: Уровень озелененности города достиг 32,8%, увеличившись на 1,6 п.п. за 2022—2024 годы.

Затраты: Расходы на охрану окружающей среды в 2023—2024 гг. выросли на 14,4%, составив 4,7 млрд рублей.

Проблемы: Сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы; выбросы от стационарных источников в 2024 году выросли на 3%, до 35,2 тыс. тонн.

Социальная сфера:

Доходы и занятость: Зафиксированы высокие доходы населения (средняя зарплата — 94,2 тыс. руб., что в 7,1 раза выше прожиточного минимума) и рекордно низкий уровень безработицы (0,18%).

Прирост населения: Отмечается положительная демографическая динамика.

Жилье: Обеспеченность населения жильем выросла до 29,2 кв. м на человека.

Образование: Несмотря на положительную динамику (рост на 6,2 п.п.), уровень охвата дошкольным образованием остается достаточно низким — 74,6%.

Управление:

Этот блок демонстрирует наилучшие показатели.

Стратегия: Высоко оценены детализация и качество реализации стратегии социально-экономического развития.

Общественные объединения: Отмечена активная работа около 2,5 тысячи общественных объединений.

Экономика: Объем отгруженных товаров собственного производства (ООТ) вырос на 10%, до 839,4 млрд руб., а показатель ООТ на душу населения — на 9,3%.

Бюджет: Подчеркнута высокая бюджетная дисциплина, особенно по доходам, которые были исполнены на 119,1%.

Анастасия Фартыгина