ГК «Точно» планирует вложить в развитие Татарстана 300 млрд рублей

Компания строит ЖК в Васильево и и заинтересована в стройке комплекса возле Вознесенского тракта в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина проверила сегодня ход реализации проекта «Васильевский остров», рассчитанного на 10 тысяч жителей. Проектная команда АИР выехала на место строительства в Васильево в пригороде Казани.

Здесь глава краснодарской ГК «Точно» Николай Амосов заверил, что срывов в сроках сдачи комплекса не будет. По его словам, работы идут по графику, покупатели квартир первой очереди получат ключи в 2027 году.

предоставлено пресс-служба АИР

Краснодарский застройщик начал экспансию в Татарстане в начале этого года. В январе владелец компании Николай Амосов встретился с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым и мэром Казани Ильсуром Метшиным. А в феврале презентовал эскиз ЖК «Васильевский остров» — «города-курорта» на берегу Волги. Он рассчитан до 2030 года.

Проект реализуется по принципам комплексного развития территорий (КРТ), то есть обязуется строить вместе с жильем и социальную инфраструктуру. Соответствующее соглашение было подписано в мае 2025 года на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». На площадке выставки International Property Market (IPM) владелец ГК «Точно» Николай Амосов, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев и руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

Одновременно с этим девелопер выразил заинтересованность в строительстве жилого комплекса возле Вознесенского тракта в Казани. Здесь запланирован ЖК «Кадерле». Суммарно компания намерена инвестировать в развитие республики более 300 млрд рублей, сообщила пресс-служба АИР РТ.

Луиза Игнатьева