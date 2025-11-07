Татарстан вошел в число регионов по продаже земли и недвижимости на торгах

Госинститут развития получил 9,8 гектара земли и около 15 тыс. кв. м недвижимости, которые будут вовлечены в оборот под строительство жилья и других объектов

Татарстан вошел в число десяти российских регионов, где ДОМ.РФ выставит на торги новые земельные участки и объекты недвижимости. Госинститут развития получил в управление почти 9,8 гектара земли и около 15 тыс. кв. м недвижимости, которые будут вовлечены в оборот под строительство жилья и других объектов. Об этом сообщает пресс-служба ДОМ.РФ.

По итогам очередного заседания профильной правительственной комиссии активы были получены в Московской, Омской, Псковской, Ростовской и Самарской областях, Москве, Красноярском и Приморском краях, республиках Татарстан и Хакасия.

Среди переданных объектов есть и особые лоты. В их числе два объекта культурного наследия федерального значения: дом начала XIX века в столице, который по поручению Кабмина без торгов перейдет региональной общественной организации «Сохранение объектов культурного наследия Москвы», а также «Дом Печенко» XVII века в Пскове, для восстановления которого новый владелец сможет привлечь льготное финансирование по президентской программе.

Кроме того, в оборот вовлекается имущественный комплекс в бухте Лазурной под Владивостоком, включающий участок в 2,7 гектара и постройки общей площадью около 1,3 тыс. кв. м. Власти Приморского края уже согласовали здесь проект комплексного развития территории (КРТ) под гостиничный комплекс на 5—10 тыс. кв. м с необходимой инфраструктурой.

Комиссия также одобрила КРТ во Владивостоке на участке 1,8 гектара на улице Борисенко, где планируется возвести до 34,9 тыс. кв. м жилья с инженерной и социальной инфраструктурой.

Анастасия Фартыгина