Для проведения «Студвесны» в Казани Минмол Татарстана запросил 1,2 млн рублей

В этом году столица Татарстана примет участников с 25 по 29 ноября

Министерство по делам молодежи Татарстана объявило конкурс на поиск подрядчика, который займется организацией участия студенческой делегации республики во Всероссийском фестивале «Студенческая весна». Начальная цена контракта, опубликованная на портале «Госзакупки», составляет 1,2 млн рублей.

В этом году столица Татарстана, Казань, примет участников с 25 по 29 ноября. Тематика фестиваля тесно связана с важными датами — Годом защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Неслучайно слоган мероприятия — «Весна Победы».

Основная задача привлеченного исполнителя — обеспечить полную подготовку и сопровождение делегации студентов Татарстана на фестивале. Это включает в себя:

отбор и подготовку творческих номеров;

регистрацию и документооборот;

администрирование и сопровождение.

В тендерной документации также детально прописаны предполагаемые расходы на оплату труда привлеченных специалистов и ряд других затрат:

Оплата труда: руководитель делегации получит 43 000 рублей, администратор делегации — 32 000 рублей, технический директор — 16 000 рублей, руководитель пресс-центра — 102 000 рублей. Режиссер, ключевая фигура творческой подготовки, заработает 148 500 рублей. Сценарист получит 109 900 рублей, исполнительный продюсер — 78 500 рублей. Один ведущий предусмотрен с оплатой 16 000 рублей, а звукорежиссер — 82 700 рублей.

Прочие расходы: на печать 100 футболок для делегации планируется потратить 85 000 рублей. Проживание и питание делегации в период репетиций в ДОЛ обойдется в 159 200 рублей. Стоимость аренды двух автобусов для транспортировки участников в течение трех дней составит 180 000 рублей.

Рената Валеева