Башкортостан внес в Госдуму закон о лицензировании деятельности риелторов
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время порог входа в профессию риелтора крайне низок, не требует никаких усилий в освоении специальных знаний
Государственное собрание (Курултай) Башкортостана внесло в Госдуму России законопроект, направленный на регулирование и лицензирование деятельности риелторов. Инициатива призвана повысить квалификацию специалистов на рынке недвижимости и защитить интересы потребителей.
Законопроект предусматривает ряд нововведений:
- обязательные регулярные экзамены для подтверждения квалификации специалистов в сфере недвижимости;
- создание единого государственного реестра специалистов, в который риелторы будут попадать только после успешного прохождения экзамена;
- право оказывать риелторские услуги будет предоставлено только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, заключившим с агентством договоры на осуществление риелторской деятельности;
- предлагается также обязательное оформление трудовых отношений по Трудовому кодексу России.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время порог входа в профессию риелтора крайне низок, в частности не требуется никаких усилий в освоении специальных знаний.
— Как говорят на рынке риелторских услуг, для входа в профессию нужно напечатать 50 визиток, — говорится в документе и подчеркивается, что это создает риски для клиентов.
Законопроект нацелен на то, чтобы «оказывать услуги на должном уровне могли только высококвалифицированные специалисты и компании».
