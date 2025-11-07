Башкортостан внес в Госдуму закон о лицензировании деятельности риелторов

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время порог входа в профессию риелтора крайне низок, не требует никаких усилий в освоении специальных знаний

Государственное собрание (Курултай) Башкортостана внесло в Госдуму России законопроект, направленный на регулирование и лицензирование деятельности риелторов. Инициатива призвана повысить квалификацию специалистов на рынке недвижимости и защитить интересы потребителей.

Законопроект предусматривает ряд нововведений:

обязательные регулярные экзамены для подтверждения квалификации специалистов в сфере недвижимости;

создание единого государственного реестра специалистов, в который риелторы будут попадать только после успешного прохождения экзамена;

право оказывать риелторские услуги будет предоставлено только юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, заключившим с агентством договоры на осуществление риелторской деятельности;

предлагается также обязательное оформление трудовых отношений по Трудовому кодексу России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время порог входа в профессию риелтора крайне низок, в частности не требуется никаких усилий в освоении специальных знаний.

— Как говорят на рынке риелторских услуг, для входа в профессию нужно напечатать 50 визиток, — говорится в документе и подчеркивается, что это создает риски для клиентов.

Законопроект нацелен на то, чтобы «оказывать услуги на должном уровне могли только высококвалифицированные специалисты и компании».

Анастасия Фартыгина