Музеи Казанского Кремля временно закроются из‑за отключения водоснабжения

13:10, 07.11.2025

При этом мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор продолжат принимать гостей

Фото: Артем Дергунов

8 ноября музеи Казанского Кремля будут закрыты для посетителей. Ограничения связаны с временным отключением водоснабжения на территории комплекса, сообщает мэрия города.

Помимо музеев, в этот день не будут работать туалеты, расположенные на территории Кремля. Кассы в Тайницкой башне также приостанавливают работу. Приобрести билеты посетители смогут в Спасской башне и «Визит‑центре».

При этом мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор продолжат принимать гостей в обычном режиме, сообщает пресс‑служба.

Наталья Жирнова

