«Ак Барс» объявил состав на выездной матч с минским «Динамо»

Встреча стартует в 19:10 по московскому времени в Минске

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на выездную игру с минским «Динамо» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча стартует в 19:10 по московскому времени и пройдет в Минске.

В воротах «Ак Барса» с первых минут матча сыграет Тимур Билялов, его сменщиком заявлен Михаил Бердин. Место Брэндона Биро на краю третьего звена займет Алексей Пустозёров, а позицию крайка в четвертом трио исполнит Семен Терехов. Защитник Артемий Князев остался вне заявки, в пару к Степану Фальковскому поставлен Константин Лучевников.

Состав «Ак Барс»: Билялов (Бердин); Алистров — Семенов — Яшкин, Лямкин — Миллер; Барабанов — Хмелевский — Денисенко, Карпухин — Марченко; Пустозёров — Сафонов — Галимов, Лучевников — Фальковский; Дыняк — Фисенко — Семен Терехов, Замалтдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прямом эфире игру в Минске покажут телеканалы ТНВ и «ТНВ Планета» в 19:10 по московскому времени. «Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции, минское «Динамо» идет третьим в турнирной таблице Запада.

В минувшем сезоне минчане выиграли оба очных поединка с казанцами, победив со счетом 3:1 и 5:1. Тренирует минскую команду Дмитрий Квартальнов, игравший и тренировавший ранее казанский «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин