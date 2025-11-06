В Татарстане состоится 35-й чемпионат России по гольфу

Он пройдет летом 2026 года

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане летом 2026 года состоится юбилейный, 35-й чемпионат России по гольфу. Соответствующее трехстороннее соглашение в рамках Международного форума «Россия — спортивная держава» подписали Ассоциации гольфа страны и республики и Минспорта Татарстана, сообщает пресс-служба Ассоциации гольфа региона.

— Татарстан выбран не случайно, республика стабильно и динамично показывает развитие гольфа год от года, здесь современная инфраструктура и сильное спортивное профессиональное сообщество, а также налажена регулярная активная работа с подрастающим поколением [юных гольфистов]. Я уверена, что мы вместе проведем просто сногсшибательный чемпионат и укрепим позиции гольфа как динамично развивающегося вида спорта в России, — прокомментировала вице-президент Ассоциации гольфа России Марина Минина.

Принимать юбилейный чемпионат — главный старт спортивного сезона для всех российских гольфистов — большая честь и ответственность, уверен вице-президент Ассоциации гольфа Татарстана Санжар Уакасов.

— Нет сомнений, что ассоциация гольфа Татарстана сделает все на высшем уровне, благо опыт проведения серьезных соревнований у нашей команды достаточный. Министерство спорта Татарстана нас несомненно поддержит всеми доступными ресурсами. Наш раис, ни для кого не секрет, много вкладывает в развитие гольфа в Татарстане. Для наших же спортсменов возможность играть «дома» — большой плюс, — сказал он.

Елизавета Пуншева