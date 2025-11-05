«Роскосмос» вошел в состав Межведомственной комиссии Совбеза

В состав комиссии вошли первый зампред Следкома и замгендиректора по безопасности госкорпорации «Роскосмос»

Владимир Путин подписал указ о расширении состава Межведомственной комиссии Совбеза России по информационной безопасности. В соответствии с документом, опубликованным на портале официального опубликования правовых актов, в комиссию были введены новые члены.

В частности, в состав комиссии вошли первый зампред Следкома и замгендиректора по безопасности госкорпорации «Роскосмос». Эти изменения призваны усилить работу комиссии в области защиты информационных ресурсов страны.

Комиссия была создана 6 мая 2011 года и занимается прогнозированием и выявлением угроз в сфере информационной безопасности России, а также разработкой рекомендаций по улучшению работы соответствующих министерств и ведомств.

Также президент России поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России. Инициатива была озвучена одним из участников Совета по межнациональным отношениям.

Анастасия Фартыгина