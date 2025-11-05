УНИКС уверенно стартовал в WINLINE Basket Cup, обыграв «Зенит» в гостях

Фото: Айдар Раманкулов

Казанский баскетбольный клуб УНИКС одержал победу над петербургским «Зенитом» в стартовом матче группового этапа нового внутрисезонного турнира WINLINE Basket Cup. Встреча на площадке КСК «Арена» завершилась со счетом 91:72 (32:23, 15:21, 23:12, 21:16) в пользу гостей.

Несмотря на потери: отсутствие Пэриса Ли, Дешона Пьера, Руслана Абдулбасирова и новичка Алексея Шведа, казанцы продемонстрировали слаженную игру и превзошли хозяев по ключевым компонентам. Решающей стала третья четверть, которую УНИКС выиграл со счетом 23:12, обеспечив себе комфортное преимущество.

Лучшие игроки матча:

УНИКС: Джален Рейнольдс (22 очка), Си Джей Брайс (17 очков), Маркус Бингэм (16 очков + 8 подборов + 4 перехвата). Отметим дабл-дабл Николая Лопатина (9 очков + 10 подборов) и 11 результативных передач Дмитрия Кулагина.

«Зенит»: Трент Фрейзер (22 очка + 4 передачи), Андрей Мартюк (20 очков + 10 подборов), Андрей Воронцевич (10 очков + 8 подборов).

Следующие матчи УНИКС проведет в Казани: 11 ноября против «Самары» и 15 ноября против ЦСКА.



Анастасия Фартыгина