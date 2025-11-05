Германия с 2026 года запретит въезд россиянам без биометрического загранпаспорта

Небиометрические заграничные паспорта смогут быть использованы только в том случае, если в них уже имеется действующая германская виза

Фото: Максим Платонов

Германия с 1 января введет запрет на въезд для граждан России, имеющих небиометрические заграничные паспорта. Об этом сообщается на сайте германского посольства в Москве.

Согласно заявлению, после указанной даты для въезда на территорию Германии россиянам потребуется российский биометрический заграничный паспорт.

При этом небиометрические заграничные паспорта смогут быть использованы только в том случае, если в них уже имеется действующая германская виза.

Отмечается, что Германия присоединяется к ряду европейских стран, которые уже не признают пятилетние паспорта граждан России. В настоящее время такие ограничения действуют в семи государствах: Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Исландии, Латвии и Литве.

Накануне МВД опровергло слухи о проблемах с загранпаспортами россиян. Известно, что в СМИ появились сообщения о якобы выявленных технических дефектах в заграничных паспортах граждан России, которые могли стать причиной отказа в пересечении границы.



Анастасия Фартыгина