В Татарстане зарплаты в сфере рекламы выросли на 17%

За 9 месяцев в республике в сфере рекламы открыто 7,6 тыс. вакансий

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане медианная предлагаемая зарплата в сфере маркетинга, рекламы и PR составляет 77,5 тыс. рублей — это на 17% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

По России зарплата специалистов из этих сфер составляет 82,5 тыс. рублей. Предложение за год возросло на 11%.

За 9 месяцев для специалистов этой профессиональной сферы было открыто 259 тыс. вакансий по стране. При этом основной спрос со стороны работодателей приходится на менеджеров по маркетингу, интернет-маркетологов — это каждая третья вакансия, или 32% от общего спроса. В пятерку также входят дизайнеры (15%), SMM— или контент-менеджеры (11%), аналитики (11%) и менеджеры по работе с партнерами (11%).

В Татарстане за этот период разместили 7,6 тыс. соответствующих вакансий. Почти половина от общего спроса в сфере маркетинга, рекламы и PR приходится на Москву — 45%, или 115,4 тыс. вакансий. Каждое восьмое предложение разместили в Санкт-Петербурге (12%, или 30,1 тыс.), а по 3% пришлось на Краснодарский край (8,6 тыс.), Свердловскую область (8,2 тыс.)

Напомним, в сентябре на рынке труда Татарстана наблюдается рост спроса на отдельные рабочие и офисные специальности. По данным «Авито Работы», наиболее востребованными профессиями в республике стали машинист, прессовщик и банковский работник.

Елизавета Пуншева