В Татарстане машинисты и прессовщики стали самыми востребованными профессиями

Фото: Михаил Захаров

В сентябре на рынке труда Татарстана наблюдается рост спроса на ряд рабочих и офисных специальностей. По данным «Авито Работы», наиболее востребованными профессиями в республике стали машинист, прессовщик и банковский работник.

Машинист стал лидером по увеличению числа вакансий, показав рост на 126%. Средняя зарплата, предлагаемая работодателями машинистам в Татарстане, составляет 80 тыс. рублей в месяц.

На втором месте по востребованности — профессия прессовщика, количество вакансий для которой увеличилось на 125%. Среднее зарплатное предложение для прессовщиков составляет 74 тыс. рублей в месяц.

Тройку лидеров замыкает банковский работник, спрос на которого вырос на 115%. Среднее зарплатное предложение для специалистов финансового сектора составило 76,6 тыс. рублей в месяц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В топ-5 востребованных профессий также вошли оператор пункта выдачи заказов (рост вакансий на 105%, средняя зарплата 38,2 тыс. рублей) и водитель пассажирского транспорта (рост вакансий на 95%, средняя зарплата 108,7 тыс. рублей).

В целом по ПФО лидерами по динамике числа предложений в сентябре стали вакансии для банковских работников, операторов пункта выдачи заказов и механиков.



Анастасия Фартыгина