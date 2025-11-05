В России предложили освобождать женщин-ИП от налогов после рождения ребенка

Женщины составляют порядка 41,4% от общего числа ИП в России

Фото: Мария Зверева

Депутаты фракции «Новые люди» в Госдуме направили обращение министру финансов России Антону Силуанову с предложением ввести «налоговый декрет» — временное освобождение женщин — индивидуальных предпринимателей (ИП) от уплаты ряда налогов сроком до одного года при рождении или усыновлении ребенка, сообщил ТАСС.

Инициатива направлена на поддержку матерей-предпринимательниц и стимулирование рождаемости. Предлагается, чтобы освобождение распространялось на все применяемые налоговые режимы, включая налог на доходы в рамках упрощенной системы налогообложения, налоги общей системы, единый сельскохозяйственный налог и фиксированные авансовые платежи в рамках патентной системы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В настоящее время для женщин-ИП предусмотрены лишь ограниченные меры поддержки. Если предпринимательница полностью прекращает деятельность для ухода за ребенком, она может не платить обязательные страховые взносы. Однако это касается только фиксированных взносов и требует полного приостановления бизнеса. В противном случае женщины-ИП вынуждены продолжать платить налоги, даже если их деловая активность и доходы резко снижаются.

По мнению авторов обращения, «налоговый декрет» позволит женщинам не закрывать свой бизнес с наступлением материнства, снизит стресс и денежную нагрузку в первые месяцы жизни ребенка, а также упростит возвращение к работе.

Женщины составляют порядка 41,4% от общего числа ИП в России и, в отличие от наемных работников, не могут воспользоваться полноценным декретным отпуском с получением пособия, рискуя при этом потерять клиентов и бизнес.

Анастасия Фартыгина