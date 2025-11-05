Более 1,2 млн россиян прошли медицинскую реабилитацию по ОМС

Это произошло в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Фото: Динар Фатыхов

Более 1,2 млн россиян прошли медицинскую реабилитацию по ОМС по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом заявила зампред правительства Татьяна Голикова на заседании проектного комитета нацпроекта.

В структуру проекта входит 11 федеральных проектов, особое внимание уделяется борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, гепатитом С, а также совершенствованию экстренной медицинской помощи.

В текущем году более 1 млн пациентов с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний получили бесплатные лекарства. Во всех 89 регионах страны утверждены программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На онкологическую помощь в 2025 году выделено 389,9 млрд рублей в рамках ОМС. Отмечается рост числа случаев лечения онкологических заболеваний — до 2,8 млн в стационарных условиях и до 2 млн случаев с применением противоопухолевой терапии. Достигнуты и результаты в лечении гепатита С: более 58 тысяч пациентов получили помощь, у 48 тысяч достигнут устойчивый терапевтический эффект.

Сообщается, что в рамках нацпроекта также реализуются меры по развитию инфраструктуры здравоохранения. Уже построено 384 объекта первичного звена, отремонтировано более тысячи медицинских учреждений, приобретено 38,6 тыс. единиц оборудования и 3 тыс. транспортных средств.

Напомним, что почти 2 млн татарстанцев вакцинировались от гриппа. В республике осталось 200 тыс. доз.

Наталья Жирнова