Кабмин разработает дорожную карту по редким металлам по поручению президента

Документ поручено разработать до 1 декабря

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 декабря 2025 года утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Соответствующий перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликовали на сайте Кремля.

В документе указано: «Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов».

Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера направлена на укрепление позиций России в стратегически важной отрасли.

Накануне президент России дал поручение правительству утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии страны. Он отметил, что стратегия должна быть готова к ноябрю 2025 года.



Анастасия Фартыгина