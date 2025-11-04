Новости общества

Кабмин разработает дорожную карту по редким металлам по поручению президента

13:29, 04.11.2025

Документ поручено разработать до 1 декабря

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 1 декабря 2025 года утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов. Соответствующий перечень поручений по итогам Восточного экономического форума опубликовали на сайте Кремля.

В документе указано: «Правительству Российской Федерации... с учетом ранее данных поручений утвердить план мероприятий (дорожную карту) по долгосрочному развитию добычи и производства редких и редкоземельных металлов».

Ответственным за исполнение данного поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Эта мера направлена на укрепление позиций России в стратегически важной отрасли.

Накануне президент России дал поручение правительству утвердить долгосрочный план развития редкоземельной индустрии страны. Он отметил, что стратегия должна быть готова к ноябрю 2025 года.

Анастасия Фартыгина

