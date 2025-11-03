Amazon обеспечит OpenAI вычислительными мощностями на сумму $38 млрд

Этот шаг станет первым крупным сотрудничеством OpenAI с крупнейшим мировым поставщиком облачных сервисов

Компания Amazon подписала сделку с OpenAI на предоставление собственных облачных ресурсов на сумму порядка $38 млрд, сообщает «Интерфакс».

Данные вычислительные мощности, размещенные на платформе AWS, включают сотни тысяч графических ускорителей производства NVIDIA, адаптированных специально для нужд искусственного интеллекта. Этот шаг станет первым крупным сотрудничеством OpenAI, создателя популярного чат-бота ChatGPT, с крупнейшим мировым поставщиком облачных сервисов.

До сих пор единственным партнером стартапа по поставке вычислительной инфраструктуры выступала корпорация Microsoft, вложившая в проект около $13 млрд. В январе Microsoft подтвердила прекращение своего статуса единственного облачного поставщика для OpenAI.

Ранее OpenAI опровергла слухи о выпуске GPT-6 в 2025 году.

Наталья Жирнова