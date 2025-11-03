На капремонт гимназии №1 в Нижнекамске потребуется более 300 млн рублей

В госзакупке указано, что данная сумма пойдет в том числе на покупку оборудования и мебели, а также на благоустройство территории

На капремонт гимназии №1 в Нижнекамске потребуется более 300 млн рублей, а также в школе №2 в городе Бавлы требуется ремонт пищеблока. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

— Капитальный ремонт учебного корпуса муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» имени Мусы Джалиля Нижнекамского муниципального района, расположенного по адресу: г.Нижнекамск, ул.Гагарина, д.5в, с приобретением мебели, оборудования, инвентаря и благоустройством территории, — сказано в документе.

Заказчиком является замдиректора ГКУ «Главинвестстрой РТ». Компания поставила сроки окончания капитального ремонта для будущего исполнителя госконтракта на 1 декабря 2026 года. В комплексе работ 24 пункта, в том числе и электромонтажные и пусконаладочные работы, а также монтаж оборудования.

Первоначальная сумма составляет 312,4 млн рублей. В этой же закупке предусмотрен и капремонт пищеблока школы №2 в городе Бавлы. Согласно сметам, на это планируется выделить 2,33 млн рублей. Общая сумма госзакупки от Главинвестстроя Татарстана составляет 314,8 млн рублей.

