За сутки в Татарстане произошло 6 пожаров в жилых домах

Всего МЧС реагировало на 10 возгораний

Противопожарные службы Татарстана за сутки среагировали на 10 возгораний, из которых 6 произошли в жилом секторе. Об этом сообщает телеграм-канал «ГУ МЧС России по Республике Татарстан».

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы выполняли другие служебные задачи. Было совершено 10 выездов по ложным вызовам. В 6 случаях пожарные выезжали для взаимодействия с другими экстренными службами. Кроме того, специалисты дважды привлекались к ликвидации последствий ДТП.

Ранее пожарные Татарстана спасли ребенка с крыши многоэтажки в Пестречинском районе. Дежурные расчеты выехали на место и с помощью пожарной автолестницы безопасно спустили мальчика с высоты.

Наталья Жирнова