Минобороны: за сутки нейтрализовано более 290 воздушных целей и 6 морских дронов

Об этом сообщили в пресс-службе

Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали более 290 различных воздушных целей, а Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе.

Среди перехваченных и сбитых воздушных объектов были четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дополнительно, силы Черноморского флота успешно уничтожили шесть безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Бельгийская военная база Кляйне Брогель, где, предположительно, хранится ядерное оружие США, минувшей ночью оказалась под наблюдением трех крупных беспилотных летательных аппаратов.

Рената Валеева