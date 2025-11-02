Новости происшествий

Минобороны: за сутки нейтрализовано более 290 воздушных целей и 6 морских дронов

13:45, 02.11.2025

Об этом сообщили в пресс-службе

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Минобороны России заявило, что средства противовоздушной обороны нейтрализовали более 290 различных воздушных целей, а Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе.

Среди перехваченных и сбитых воздушных объектов были четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, а также 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дополнительно, силы Черноморского флота успешно уничтожили шесть безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Бельгийская военная база Кляйне Брогель, где, предположительно, хранится ядерное оружие США, минувшей ночью оказалась под наблюдением трех крупных беспилотных летательных аппаратов.

Рената Валеева

