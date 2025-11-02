Над бельгийской базой с предполагаемым ядерным оружием заметили три дрона
Попытки нейтрализовать дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказались безуспешными
Бельгийская военная база Кляйне Брогель, где, предположительно, хранится ядерное оружие США, минувшей ночью оказалась под наблюдением трех крупных беспилотных летательных аппаратов. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил в соцсети X, что попытки нейтрализовать дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказались безуспешными.
— Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем. Это был не обычный облет, а четкая миссия по наблюдению Кляйне Брогель, — написал Франкен.
В погоню за беспилотниками были направлены полицейские вертолеты и автомобили, но, проехав много километров в северном направлении, они потеряли дроны.
— Расследование продолжается, — уточнил Франкен.
База Кляйне Брогель давно считается местом хранения американского ядерного оружия. Еще в 2019 году пацифистская организация Agir pour la Paix («Действие ради мира») проводила акции протеста рядом с этой авиабазой, основываясь на предположении о наличии там ядерных боеприпасов.
Ранее глава МО Бельгии уже сообщал о неоднократных появлениях беспилотников над другими военными объектами страны. Так, в ночь на 25 и 28 октября дроны были замечены над военной базой Марше-ан-Фамен, а 10 октября около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.
