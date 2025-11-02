Над бельгийской базой с предполагаемым ядерным оружием заметили три дрона

Попытки нейтрализовать дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказались безуспешными

Фото: Динар Фатыхов

Бельгийская военная база Кляйне Брогель, где, предположительно, хранится ядерное оружие США, минувшей ночью оказалась под наблюдением трех крупных беспилотных летательных аппаратов. Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен сообщил в соцсети X, что попытки нейтрализовать дроны с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оказались безуспешными.

— Прошлой ночью поступило три сообщения о появлении беспилотников более крупного типа на большой высоте над Кляйне Брогелем. Это был не обычный облет, а четкая миссия по наблюдению Кляйне Брогель, — написал Франкен.

В погоню за беспилотниками были направлены полицейские вертолеты и автомобили, но, проехав много километров в северном направлении, они потеряли дроны.

— Расследование продолжается, — уточнил Франкен.

База Кляйне Брогель давно считается местом хранения американского ядерного оружия. Еще в 2019 году пацифистская организация Agir pour la Paix («Действие ради мира») проводила акции протеста рядом с этой авиабазой, основываясь на предположении о наличии там ядерных боеприпасов.

Ранее глава МО Бельгии уже сообщал о неоднократных появлениях беспилотников над другими военными объектами страны. Так, в ночь на 25 и 28 октября дроны были замечены над военной базой Марше-ан-Фамен, а 10 октября около пятнадцати беспилотников пролетели над авиабазой Эльзенборн.

Рената Валеева