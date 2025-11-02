УНИКС откроет ноябрьскую кампанию Единой лиги ВТБ матчем с «Пари НН»

Сегодняшний матч начнется в 16:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС сегодня открывает свою ноябрьскую игровую кампанию в Единой лиге ВТБ гостевым матчем против «Пари Нижний Новгород». Встреча с соседями станет важным событием для обеих команд, одна из которых стремится укрепить лидерские позиции, а другая — прервать череду неудач.

Несмотря на недавнее поражение от ЦСКА в минувшем туре (75:86), казанцы (6-1) продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Лиги. Команда Велимира Перасовича продемонстрировала мощный старт сезона и теперь намерена реабилитироваться после осечки.

Для нижегородцев (1-5) старт чемпионата оказался куда более сложным. Команда Сергея Козина занимает 10-е место, одержав лишь одну победу в шести матчах. Единственный успех был зафиксирован в домашней игре против крепкой «Пармы» (73:69), где себя проявили Илья Платонов и Александр Хоменко. Однако затем череда травм серьезно осложнила жизнь «горожанам», что привело к поражениям от команд «большой четверки» — ЦСКА (77:86) и «Локомотива-Кубани» (78:93) в гостях, а также домашним проигрышам МБА-МАИ (66:89), вице-чемпиону «Зениту» (64:84) и «Енисею» (61:80) в последнем туре.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В прошлом регулярном чемпионате «Пари Нижний Новгород» завершил сезон на 7-м месте (18 побед, 26 поражений), а в плей-ин последовательно обыграл «Парму» и МБА-МАИ, выйдя в четвертьфинал на ЦСКА, которому уступил со счетом 0-3. Также в марте волжане вновь, как и годом ранее, остановились в шаге от завоевания Кубка России, проиграв в титульном матче «Уралмашу» со счетом 59:78.



Рената Валеева