В «Динамо» призвали реформировать судейство в российском футболе

В московском клубе остались недовольны после ничьей с «Рубином» в Казани

Фото: Динар Фатыхов

В московском «Динамо» призвали реформировать судейство в российском футболе после игры с «Рубином» (0:0) в Казани. С таким призывом выступил генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.

По словам руководителя «Динамо», в матчах его команды происходят странности в работе судей.

— Без сомнения, судейство требует улучшения. Конкретно в наших матчах уже не раз происходила странная ситуация. Судьи на ВАР вызывали судью в поле, чтобы назначить пенальти, затем арбитр назначал пенальти, а потом экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) это фиксировала как ошибки, причем единогласно. То есть получается, что судьи на ВАР вызывали судью в поле, чтобы он ошибся, а не исправил ошибку. Что для нас было удивительно. К судейству всегда есть вопросы, просто странно — ВАР должна помогать, а тут получилось, что, наоборот, мешала, — цитирует Пивоварова ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После матча с «Рубином» главный тренер «Динамо» Валерий Карпин заявил, что редко бывает довольным работой судейского корпуса в России. Рулевой казанской команды Рашид Рахимов поддержал коллегу в отношении судей.

Матч в Казани судила бригада арбитров во главе с 28-летним Иналом Танашевым. В концовке первого тайма судья после просмотра ВАР не засчитал гол в ворота «Рубина», а во втором отрезке игры удалил защитника хозяев Константина Нижегородова. А в другом эпизоде не стал показывать прямой красной карточки полузащитнику «Динамо» Данилу Глебову.

Зульфат Шафигуллин