Эксперты раскрыли секреты по максимизации цены аренды квартиры
Для поддержания высокого рейтинга критически важна скорость и качество подготовки квартиры между заездами
Создание комфортного и функционального пространства является залогом высокой доходности и положительных отзывов в сфере посуточной аренды. Специалисты платформы «Авито Путешествия» представили ряд рекомендаций для владельцев жилья, направленных на повышение качества пребывания гостей и эффективности управления объектами.
- Привлечение гостей: визуальные акценты и гибкость
Эксперты подчеркивают, что качественные фотографии являются главным инструментом привлечения клиентов. Рекомендуется создать в квартире 2-3 визуальных акцента (например, уютный уголок для завтрака или стильное рабочее место) и фотографировать их при естественном свете.
- Комфорт и технологии
Ключевым фактором для отдыха является комфортный сон. «Авито» рекомендует использовать матрасы средней жесткости, подушки разной плотности, качественное белье, а также плотные шторы блэкаут и меры звукоизоляции для уменьшения светового и шумового фона.
Среди практичных «умных» удобств, которые упрощают пребывание гостей, выделяются:
- бесключевой замок с возможностью генерации кодов для безопасного и самостоятельного заселения;
- стабильный и высокоскоростной Wi-Fi;
- универсальные USB-C и USB-A порты для зарядки гаджетов в зонах отдыха.
Для поддержания высокого рейтинга критически важна скорость и качество подготовки квартиры между заездами. Специалисты советуют организовать систему быстрой подготовки: выделить отдельный отсек для чистого белья и моющих средств, а также использовать подробный чек-лист для клининга с поэтапной проверкой всех зон. Кроме того, полезно иметь под рукой набор для быстрого устранения мелких неисправностей.
Также положительное впечатление создают небольшие, но продуманные детали: приветственная вода, набор с кофе и чаем, а также компактная карта города или Bluetooth-колонка.
Напомним, что Татарстан стал одним из самых выгодных направлений для аренды посуточного жилья на новогодние праздники. Стоимость аренды квартиры в регионе практически не изменилась по сравнению с прошлым годом, увеличившись всего на 1%.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».