В Кукморе завершается реставрация исторического здания музея Комаровых

Сообщается, что реставрируемое здание представляет собой уникальный исторический памятник

В Кукморском муниципальном районе Татарстана близится к завершению модернизация здания музея конторы фабрики братьев Комаровых. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», сообщает Минкульт республики.

Уточняется, что реставрируемое здание представляет собой уникальный исторический памятник.



Двухэтажный деревянный дом по улице Вахитова был построен в 1870 году и сегодня признан объектом культурного наследия. Именно здесь братья Комаровы основали успешное производство валенок, которое прославило Кукмор.

В ходе реставрационных работ специалисты уже восстановили историческую кладку здания. Также отреставрирована деревянная обшивка и уникальный декор из резьбы. Эти элементы являются важной частью исторического наследия здания и отражают архитектурные особенности того времени.

Ранее сообщалось, что в Казани отреставрируют исторический дом Максима Горького.

Наталья Жирнова