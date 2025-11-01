Россияне могут оценить безопасность финансовых услуг в новом опросе ЦБ

Полученные данные будут использованы для совершенствования механизмов защиты от мошенников и повышения уровня финансовой грамотности населения

Центробанк России проводит исследование уровня безопасности онлайн-сервисов банков. Опрос направлен на изучение опыта граждан в сфере противодействия финансовому мошенничеству, сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках исследования граждане могут поделиться информацией о случаях столкновения с мошенниками, рассказать о принятых мерах защиты своих прав и ответить на другие вопросы, связанные с безопасностью финансовых операций. Принять участие в опросе можно на официальном сайте ЦБ РФ в период с 1 по 28 ноября. Полученные данные будут использованы для совершенствования механизмов защиты от мошенников и повышения уровня финансовой грамотности населения.

Результаты исследования лягут в основу специальных мероприятий по усилению информационной безопасности банков. Итоги опроса будут представлены в феврале на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Ранее сообщалось, что число жалоб на телефонное мошенничество снизилось на 15%.

