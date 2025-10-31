Telegram разрешил использовать электронную почту для входа в аккаунт

Мессенджер Telegram внедрил новую функцию, которая позволит российским пользователям входить в свои аккаунты, подтверждая адрес электронной почты. Это станет дополнительным, более удобным способом авторизации наряду с существующими.

Как сообщают пользователи, опция добавления электронной почты появилась в разделе «Конфиденциальность». Теперь, чтобы войти в свой аккаунт с другого устройства, пользователь сможет использовать свой электронный адрес, подтвердив его и введя код. Данная функция доступна для пользователей как на мобильных платформах iOS и Android, так и в десктопной версии приложения для ПК.

Ранее авторизация в Telegram осуществлялась двумя основными способами: с помощью QR-кода или по номеру телефона.

Ранее Роскомнадзор опроверг информацию о полной блокировке мессенджера Telegram на территории Крыма. Однако ведомство применяет меры по ограничению работы «для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность».

Рената Валеева