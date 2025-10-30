Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp* в Крыму

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — рассказали в РКН

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор опроверг информацию о полной блокировке мессенджеров Telegram и WhatsApp* на территории Крыма. Об этом сообщил ТАСС.

Заявление Роскомнадзора прозвучало на фоне сообщений от регионального телеком-оператора «Волна», который ранее информировал о частичных ограничениях в работе указанных приложений в Крыму.

— Роскомнадзор не блокирует названные сервисы, — цитирует заявление ведомства источник.

В то же время, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на юге России, в Роскомнадзоре ранее пояснили, что ведомство применяет меры по ограничению их работы «для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность».



Рената Валеева