Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp* в Крыму
«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — рассказали в РКН
Роскомнадзор опроверг информацию о полной блокировке мессенджеров Telegram и WhatsApp* на территории Крыма. Об этом сообщил ТАСС.
Заявление Роскомнадзора прозвучало на фоне сообщений от регионального телеком-оператора «Волна», который ранее информировал о частичных ограничениях в работе указанных приложений в Крыму.
— Роскомнадзор не блокирует названные сервисы, — цитирует заявление ведомства источник.
В то же время, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на юге России, в Роскомнадзоре ранее пояснили, что ведомство применяет меры по ограничению их работы «для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность».
Справка
* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.
