Роскомнадзор опроверг блокировку Telegram и WhatsApp* в Крыму

19:09, 30.10.2025

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — рассказали в РКН

Фото: Динар Фатыхов

Роскомнадзор опроверг информацию о полной блокировке мессенджеров Telegram и WhatsApp* на территории Крыма. Об этом сообщил ТАСС.

Заявление Роскомнадзора прозвучало на фоне сообщений от регионального телеком-оператора «Волна», который ранее информировал о частичных ограничениях в работе указанных приложений в Крыму.

— Роскомнадзор не блокирует названные сервисы, — цитирует заявление ведомства источник.

В то же время, комментируя причины сбоев в работе мессенджеров на юге России, в Роскомнадзоре ранее пояснили, что ведомство применяет меры по ограничению их работы «для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность».

Рената Валеева
Справка

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.

