Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 1 ноября
Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам
Доллар подорожал на 0,47 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро подешевел на 0,001 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,98 рубля;
- евро — 93,39 рубля;
- юань — 11,34 рубля.
