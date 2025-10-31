Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 1 ноября

17:53, 31.10.2025

Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам

Фото: предоставлено ФТС России

Центробанк опубликовал официальный курс валют на субботу, 1 ноября. Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подорожал на 0,47 рубля, юань — на 0,05 рубля, а евро подешевел на 0,001 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,98 рубля;
  • евро — 93,39 рубля;
  • юань — 11,34 рубля.
Рената Валеева

