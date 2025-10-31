Женщина завезла в Татарстан Cartier на 1,6 млн рублей — ее обвинили в контрабанде

Она не задекларировала ввозимые предметы роскоши

Татарская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт и направила в Лаишевский районный суд республики уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина обвиняется в контрабанде ювелирных изделий бренда Cartier, стоимость которых превышает 1,6 млн рублей.

В августе 2025 года обвиняемая прибыла в международный аэропорт Казани рейсом из-за рубежа. При себе у нее находились дорогостоящие ювелирные изделия, включая браслеты, кольца и другие украшения.

При прохождении таможенного контроля на въезде в Россию женщина не задекларировала ввозимые предметы роскоши. В ходе проведенного таможенного досмотра ее личных вещей указанные ювелирные украшения были обнаружены и изъяты.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда».

Рената Валеева