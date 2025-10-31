В Астане состоялась встреча Минниханова с первым заместителем премьер-министра Казахстана Скляром

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках своего рабочего визита в Казахстан прибыл в Астану, где его встретил первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр. В ходе встречи глава РТ отметил значительный рост товарооборота между республиками, который по итогам первого полугодия 2025 года увеличился на 45%.

В столицу Казахстана раис республики прибыл из Костаная, где ранее провел встречу с акимом Костанайской области Кумаром Аксакаловым.

В ходе рабочей беседы со Скляром Минниханов особо подчеркнул, что Казахстан остается одним из ключевых торговых партнеров Татарстана. Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества в таких стратегических областях, как промышленность, АПК и энергетика.

Раис республики акцентировал внимание на том, что для татарстанских предприятий казахстанский рынок представляет большой интерес.

— Мы признательны вам за всемерную поддержку в реализации совместных экономических проектов, — отметил Минниханов.

Рената Валеева