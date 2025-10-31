Роскомнадзор зафиксировал 103 утечки данных в 2025 году

Наблюдается положительная тенденция снижения выявляемых утечек по сравнению с прошлым годом

Фото: Мария Зверева

С начала 2025 года Роскомнадзор (РКН) зафиксировал 103 утечки персональных данных, в результате которых скомпрометировано 50 млн записей о россиянах. При этом, как сообщил ТАСС руководитель ведомства Андрей Липов, наблюдается положительная тенденция снижения выявляемых утечек по сравнению с прошлым годом, что связывается с ужесточением административной ответственности.

По словам Липова, в 2024 году было выявлено 135 фактов утечек, затронувших 710 млн записей.

— С 31 мая действует более высокая административная ответственность, и мы видим прямой эффект: с января по май 2025 года система нашла 6,5 тыс. нарушений в порядке сбора данных, а за следующие 5 месяцев — 3,5 тыс., — заявил глава РКН.

Он также отметил, что Роскомнадзор использует автоматизированную систему для выявления в интернете неправомерных согласий на обработку персональных данных. Система информирует сотрудников о нарушениях, которые затем направляют предписания для устранения несоответствий в объеме, сроках или правилах обработки собираемых данных.

Кроме того, законом впервые введены оборотные штрафы за повторную утечку персональных данных любой категории — до 3% выручки компании (но не менее 25 млн и не более 500 млн рублей).

Липов также выразил мнение, что институт согласия в России устарел и необходимо переходить к формированию отраслевых стандартов, которые будут четко регламентировать разрешенный объем персональных данных, доступный для сбора организациями.

Анастасия Фартыгина