В Госдуму внесли проект об отмене сроков давности за сексуальные преступления против детей

Данный законопроект вызван необходимостью защиты несовершеннолетних и обеспечения справедливости для жертв сексуальных преступлений

Группа депутатов от ЛДПР и сенаторов, возглавляемая лидером партии Леонидом Слуцким, внесла в Госдуму законопроект, предлагающий отменить сроки давности для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Документ уже размещен в думской электронной базе.

Инициатива предусматривает внесение изменений в статьи 78 и 83 Уголовного кодекса России. Эти поправки позволят исключить положения об освобождении от уголовной ответственности и наказания по истечении сроков давности для тех, кто виновен в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В пояснительной записке к законопроекту авторы указывают, что действующая редакция статьи 78 УК России устанавливает предельные сроки давности привлечения к уголовной ответственности в зависимости от категории совершенного преступления.

Исключения делаются лишь для особо тяжких деяний, таких как террористическая направленность, преступления против мира и безопасности человечества, а также против государственной власти.

Накануне депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий лишать российского гражданства за совершение любых преступлений против половой неприкосновенности, независимо от возраста потерпевшего.



