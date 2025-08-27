В России будут лишать гражданства за изнасилование

Фото: Анастасия Фартыгина

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий лишать российского гражданства за совершение любых преступлений против половой неприкосновенности, независимо от возраста потерпевшего, пишет РИА «Новости».

— Законопроектом предлагается установить, что совершение любого преступления против половой неприкосновенности и половой свободы независимо от возраста потерпевшего лица является основанием для прекращения гражданства Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо этого, предлагается лишать гражданства за торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Авторы законопроекта считают, что лица, совершившие такие преступления после получения гражданства, демонстрируют пренебрежение к основополагающим принципам российского общества и законодательства.

Депутаты отмечают, что действующий перечень преступлений, за которые лишают гражданства, является избирательным, и предлагают расширить его, включив все преступления против половой неприкосновенности, а также торговлю людьми и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Ранее Госдума уже вносила проект, согласно которому гражданство могут отбирать за такие преступления, как насильственные действия сексуального характера и призывы к терроризму у мигрантов.



Анастасия Фартыгина