Казань запустила цифровой проект «Гостевая книга» для сбора отзывов туристов
Комитет по развитию туризма Казани запустил новый цифровой проект — «Гостевая книга». Официальный раздел, посвященный проекту, размещен на городском портале go.kzn.ru.
Проект «Гостевая книга» призван стать онлайн-площадкой, где гости города могут оставить свои отзывы, впечатления и предложения по улучшению туристической инфраструктуры.
— Вы уже побывали в Казани и хотите поделиться своими впечатлениями? Мы подготовили короткий опрос — «Гостевую книгу», где каждый гость может рассказать, что ему особенно понравилось, что удивило и что хотелось бы улучшить в городе, сказано в сообщении на сайте.
