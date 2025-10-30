Проезд электромобилей и гибридов по Крымскому мосту из Краснодарского края запретят с 3 ноября

Для них организован альтернативный сухопутный маршрут

Фото: взято с сайта kremlin.ru

С 3 ноября вступает в силу запрет на проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Изменения в соответствующее постановление подписаны губернатором Вениамином Кондратьевым. С полуночи 3 ноября движение электрокаров и гибридов будет запрещено на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, а именно на отрезке от развязки на станицу Тамань до самого Крымского моста (от 134+660 до 145+400 км), при подъезде со стороны Таманского полуострова.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Напомним, ранее движение грузовых автомобилей по Крымскому мосту также было ограничено. Для них, как и теперь для электромобилей и гибридных авто, организован альтернативный сухопутный маршрут. Он пролегает от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым).

Рената Валеева