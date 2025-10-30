Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 31 октября
Рубль ослабил свои позиции
Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 31 октября. Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.
Доллар подешевел на 1,03 рубля, евро — на 1,14 рубля, а юань — на 0,12 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,5 рубля;
- евро — 93,39 рубля;
- юань — 11,3 рубля.
