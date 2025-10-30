Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 31 октября

18:09, 30.10.2025

Фото: Анастасия Фартыгина

Центробанк опубликовал официальный курс валют на пятницу, 31 октября. Рубль ослабил свои позиции по отношению к основным денежным единицам.

Доллар подешевел на 1,03 рубля, евро — на 1,14 рубля, а юань — на 0,12 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,5 рубля;
  • евро — 93,39 рубля;
  • юань — 11,3 рубля.
Рената Валеева

