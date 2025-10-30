Новости спорта

Бывший игрок «Рубина» Велько Паунович возглавил сборную Сербии по футболу

17:11, 30.10.2025

Он провел 16 матчей за казанский клуб

Фото: Динар Фатыхов

Велько Паунович, выступавший за казанский «Рубин», назначен на пост главного тренера национальной сборной Сербии по футболу. Об этом официально сообщила пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Назначение произошло после решения Драгана Стойковича покинуть должность наставника сербской команды в середине октября.

— С самого начала Велько Паунович продемонстрировал, что ставит интересы национальной команды превыше всего. Мы уверены, что он сможет мотивировать игроков и улучшить атмосферу в коллективе, чтобы мы смогли переломить ситуацию в свою пользу, — прокомментировал назначение генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Бранко Радуйко.

Велько Пауновичу 48 лет. До назначения на пост главного тренера национальной сборной Сербии по футболу он руководил испанским клубом «Овьедо». Его футбольная карьера также связана с Россией: в 2007 году он выступал за казанский «Рубин», проведя 16 матчей и забив один гол.

Нынешняя сборная Сербии занимает третье место в турнирной таблице группы К отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда набрала 10 очков в шести проведенных матчах.

Рената Валеева

