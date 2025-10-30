В Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в начале ноября

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане сохраняется неустойчивая погода с осадками и аномально высокими для конца октября температурами. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, дожди и туманы будут наблюдаться в регионе в ближайшие дни, а к началу ноября ожидается незначительное понижение температур с возможным мокрым снегом.

По данным синоптиков, за прошедшие сутки Татарстан находился в передней части обширного циклона, что привело к дождям различной интенсивности на большей части территории. Ночью и утром местами отмечались туманы.

Сегодня, 30 октября, погодные условия формируются под влиянием тыловой части циклона. Местами отмечается небольшой дождь, а в полдень воздух прогрелся до +3... +7 градусов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прогноз на ближайшие дни:

31 октября: в течение суток существенных изменений в синоптической ситуации не произойдет. Ночью сохранится влияние тыловой части циклона. Днем, с отходом циклона на северо-восток и ростом атмосферного давления, республика окажется в тыловом гребне. Прогнозируются местами небольшие дожди и туманы. Температура воздуха ночью составит от +4 до -1 градуса, днем — от +3 до +8 градусов.

1 ноября (суббота): в зоне атмосферного фронта южного циклона местами вновь пройдут небольшие дожди. Температуры существенно не изменятся: ночью ожидается от +3 до -2 градусов, днем — от +2 до +7 градусов.

2 ноября (воскресенье): под влиянием тыловой части циклона, уходящего на восток, местами будут отмечаться небольшие осадки. Температурный фон ночью составит от +2 до -3 градусов, днем — не выше +6 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник, 3 ноября, и во вторник, 4 ноября, местами ожидается небольшой мокрый снег. Температурный фон ночью понизится до 0 градусов. Днем 3 ноября воздух прогреется от 0 до +4 градусов, а 4 ноября — до +7 градусов.

Рената Валеева