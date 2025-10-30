Казань потратит почти миллиард рублей на цифровую трансформацию
За три года власти Казани планируют диджитализировать всю столицу «от и до»
Исполком Казани принял муниципальную программу «Цифровая трансформация муниципального управления г. Казани на 2026—2028 годы».
Основная цель программы заключается в совершенствовании системы муниципального управления через внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.
Реализация проекта поручена трем ключевым исполнителям: Управлению информационных технологий и связи исполнительного комитета, МБУ «Центр городской трансформации» и МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий».
Общий бюджет программы составляет 928,028 млн рублей, которые будут распределены равномерно на три года: по 309,335 млн рублей в 2026 году, 309,343 млн рублей в 2027 году и 309,349 млн рублей в 2028 году.
Ключевые направления работы включают обеспечение высокоскоростного доступа к интернету для органов местного самоуправления, развитие существующих информационных систем, повышение уровня цифровизации городского управления, модернизацию цифровой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и развитие серверных мощностей.
Планируемые результаты к 2028 году предусматривают:
- обеспечение 50% структурных подразделений резервными каналами интернета;
- предоставление всем рабочим местам скорости интернета не менее 5 Мбит/с;
- достижение 99% доступности информационных систем для пользователей;
- модернизацию 20% рабочих мест;
- обеспечение всех структурных подразделений средствами защиты информации.
