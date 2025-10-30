Казань потратит почти миллиард рублей на цифровую трансформацию

За три года власти Казани планируют диджитализировать всю столицу «от и до»

Фото: Мария Зверева

Исполком Казани принял муниципальную программу «Цифровая трансформация муниципального управления г. Казани на 2026—2028 годы».

Основная цель программы заключается в совершенствовании системы муниципального управления через внедрение современных информационно-коммуникационных технологий.

Реализация проекта поручена трем ключевым исполнителям: Управлению информационных технологий и связи исполнительного комитета, МБУ «Центр городской трансформации» и МБУ «Департамент телекоммуникационных технологий».

Общий бюджет программы составляет 928,028 млн рублей, которые будут распределены равномерно на три года: по 309,335 млн рублей в 2026 году, 309,343 млн рублей в 2027 году и 309,349 млн рублей в 2028 году.

Ключевые направления работы включают обеспечение высокоскоростного доступа к интернету для органов местного самоуправления, развитие существующих информационных систем, повышение уровня цифровизации городского управления, модернизацию цифровой инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности и развитие серверных мощностей.

Планируемые результаты к 2028 году предусматривают:

обеспечение 50% структурных подразделений резервными каналами интернета;

предоставление всем рабочим местам скорости интернета не менее 5 Мбит/с;

достижение 99% доступности информационных систем для пользователей;

модернизацию 20% рабочих мест;

обеспечение всех структурных подразделений средствами защиты информации.

Дмитрий Зайцев