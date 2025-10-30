Гатиятулин не вошел в топ-10 тренеров по проценту набранных очков в КХЛ

Обладатель трех Кубков Гагарина Билялетдинов тоже вне первой «десятки»

Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин не вошел в топ-10 лучших тренеров в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по проценту набранных очков. Тренерский рейтинг опубликовал телеканал «Матч ТВ».

Лучшим тренером в истории КХЛ по проценту набранных очков является Игорь Никитин (69,6%), возглавляющий ЦСКА. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Гагарина с ярославским «Локомотивом». В топ-3 рейтинга также вошли Вячеслав Быков (68,9%) и Роман Ротенберг (68,3%), не имеющие сейчас тренерской работы.

Десятую строчку поделили два бывших тренера «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов и Олег Знарок с показателем в 63,7%. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина с «барсами» Зинэтула Билялетдинов занял 12-е место с результатом 63,1%.

Нынешний тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин идет 15-м с 59,3%.

Накануне казанская команда установила клубный рекорд по продолжительности победной серии в чемпионате, одержав 11-ю победу подряд.

Зульфат Шафигуллин