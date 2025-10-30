В России назвали отрасли с самым быстрым ростом зарплат в 2025 году

Наибольший рост зарплатных предложений со стороны работодателей в 2025 году зафиксирован в сферах маркетинга, услуг, а также IT и финансов

Фото: Динар Фатыхов

Наибольший рост зарплатных предложений со стороны работодателей в 2025 году зафиксирован в сферах маркетинга, услуг, а также IT и финансов. Такие данные следуют из совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», проведенного в период с января по сентябрь и имеющегося в распоряжении РИА «Новости».

Согласно исследованию, тройку отраслей-лидеров по приросту зарплатных предложений составили:

Маркетинг, реклама и СМИ: рост на 20,4%. Сфера услуг: рост на 18,8%. IT и финансы: рост на 16,7%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Параллельно аналитики зафиксировали и рост зарплатных ожиданий со стороны самих соискателей. Наибольший прирост продемонстрировали кандидаты без опыта работы — их ожидания выросли на 12,1%.

На 11,9% увеличились запросы у соискателей стажировок. Среди профессиональных сфер самыми амбициозными оказались специалисты из IT, маркетинга и финансов, ожидания которых выросли на 9,3%.

Исследование основано на анализе более 300 тыс. вакансий и 800 тыс. резюме, опубликованных в России за первые девять месяцев 2025 года.

Анастасия Фартыгина