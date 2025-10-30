Суд Татарстана оценит решение о «раскулачивании» семьи экс-мэра Бугульмы на 115 млн рублей

ВИП-ответчик на старт апелляционного процесса не пришел

Фото: Максим Платонов

Сегодня Верховный суд РТ приступил к рассмотрению апелляционной жалобы по громкому иску прокурора республики Альберта Суяргулова к бывшему главе Бугульминского района Линару Закирову и членам его семьи. «Новых доводов у нас нет, хотелось бы, чтобы старые услышали», — сообщил перед началом заседания казанский адвокат ответчиков Ленар Шакиров.

Напомним, 4 июля 2025 года Высокогорский райсуд Татарстана частично удовлетворил иск прокуратуры о «раскулачивании». Изначально надзорное ведомство указывало на разницу в доходах и расходах ответчиков и требовало обратить в пользу государства активы ответчиков на 60 млн рублей, в процессе требования выросли до 121 млн — по 11 объектам недвижимости и транспорта в Москве, Казани, Бугульме и Сочи. Однако в своем решении райсуд исключил три позиции, посчитав нужным изъять имущество на 115 млн рублей с лишним, в итоговом списке:

квартира 127,5 кв. м и место на парковке 11,8 кв. м в ЖК «Дом на Кремлевской» в Казани (приобретались в августе 2016 года и апреле 2017 года за 16,5 млн рублей, оформлены на Фатыму Закирову);

квартира в 74 «квадрата» на четвертом этаже 37-этажного дома ЖК «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной в Москве (апрель 2022-го, по договору покупка обошлась в 17,5 млн рублей, по мнению прокуратуры и результатам экспертного заключения, на дату сделки объект не мог стоить меньше 38,6 млн рублей, оформлена на мать экс-мэра);

квартира 130,8 кв. м в Сочи, в ЖК Golden Palace на улице Перелетной (январь 2021 года за 5,6 млн рублей по договору, эксперты по запросу истца оценили реальную рыночную цену в 21,6 млн рублей, оформлена на Рашида Хамзина, тестя экс-мэра);

дом 207,2 кв. м и участок 447 кв. м. в коттеджном поселке «Рич&Рич» города Сочи (ноябрь 2022-го, по договору цена покупки составила 7 млн рублей, по мнению прокуроров — не менее 32,6 млн, оформлены на Рашида Хамзина);

1/4 доли земельного участка 239 кв. м в селе Молдовка города Сочи (цена сделки 125 тыс. рублей, также оформлены на Рашида Хамзина);

Porsche Cayenne 2020 года выпуска (куплен за 6,7 млн на тещу экс-мэра Резиду Хамзину, фактически находится в пользовании ее дочери — Индиры Закировой).

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Отметим, что изначально ответчики утверждали — претензии прокуратуры необоснованны по всем объектам без исключения и никакого оформления имущества на родственников с целью его сокрытия не было. Однако к финалу процесса со стороны защиты впервые прозвучало — факт владения квартирами в Казани и Москве Линар Закиров больше не отрицает, но продолжает настаивать на законности данных покупок.

«Ответчиком не оспаривается принадлежности квартиры и парковки в Казани, на ул. Кави Наджми (ЖК «Дом на Кремлевской»), и также не оспаривается принадлежность квартиры в Москве, на Шелепихинской набережной, — сообщил суду адвокат Ленар Шакиров, отмечая, что при покупке первого объекта привлекались и средства Фатымы Закировой. — Сам Закиров объяснил: регистрация на ее имя делалась не для обхода контроля расходов — это было настояние матери, она не хотела, чтобы это имущество участвовало в разделе по бракоразводному процессу...»

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Также суд установил — Фатыма Закирова имела возможность приобрести квартиру с кладовкой в Бугульме по договору долевого строительства, поскольку с 2010-го до даты сделки ее доходы составили 2 млн рублей, а еще 400 тысяч были получены от ее брата Хайдара Гилязова — за ее долю в доме родителей. Что подтвердил сам Гилязов на допросе в качестве свидетельства.

Поверил суд и двоюродному брату мэра по активам в деревне Берлек Петровского поселения Бугульминского района. Поскольку посчитал, что совокупного дохода Альберта Газизова и его жены с учетом подаренных его матерью 1 млн рублей и банковских накоплений хватало на дом с участком. При этом продавец этого имущества Григорий Гусев, друг детства Линара Закирова и Альберта Газизова, подтверждал, что оплатил покупку сам Газизов и он же использует дом с участком в Берлеке, куда двоюродный брат, теперь уже бывший мэр, приезжает лишь в качестве гостя.