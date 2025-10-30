Новости общества

13:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России за сутки потушили пять лесных пожаров

09:42, 30.10.2025

В ликвидации возгораний задействовано 140 человек и 35 единиц техники

В России за сутки потушили пять лесных пожаров
Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За минувшие сутки на территории России ликвидировано пять лесных пожаров в пяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению трех возгораний в трех субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 140 человек и 35 единиц техники.

  • Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются два воздушных судна.

По состоянию на 30 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в 10 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 40 регионах.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также