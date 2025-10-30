В России за сутки потушили пять лесных пожаров

В ликвидации возгораний задействовано 140 человек и 35 единиц техники

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

За минувшие сутки на территории России ликвидировано пять лесных пожаров в пяти регионах страны. В настоящее время продолжаются работы по тушению трех возгораний в трех субъектах России. В ликвидации возгораний задействовано 140 человек и 35 единиц техники.

Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки используются два воздушных судна.

По состоянию на 30 октября режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами не введен. Особый противопожарный режим действует в 10 регионах страны. Пожароопасный сезон объявлен в 40 регионах.



Анастасия Фартыгина