Шевченко об «Ак Барсе»: «Кому нравится рыбий жир, даже если он полезен?»

Известный журналист отреагировал на победу над «Металлургом»

Фото: Динар Фатыхов

Известный журналист Алексей Шевченко отреагировал на победу «Ак Барса» над «Металлургом» со счетом 4:0 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казанская команда продлила победную серию до 11 игр подряд.

Шевченко считает, что несмотря на результаты, игра «Ак Барса» остается несмотрибельной.

— Ждал этого матча, чтобы проверить, каков нынешний «Ак Барс». Все сомнения исчезли. Сильный клуб, который набрал ход. Нельзя уже отмахиваться от «Ак Барса», ведь они убрали с пути «Локомотив» и «Металлург». Стиль игры — ужасный, смотреть тоскливо, но ведь эффективно. Становиться поклонником клуба нельзя, да и кому нравится рыбий жир, даже если он полезен? Просто зафиксируем — у Казани все наладилось, — написал Шевченко в своем аккаунте в соцсетях.

«Ак Барс» занимает 2-е место в общей турнирной таблице КХЛ с 31 набранным баллом. Казанцы отстают на одно очко от лидирующего в чемпионате «Металлурга». Команда Гатиятулина выиграла все игры в октябре, набрав максимум баллов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 1 ноября в Казани с «Ладой» в 19:00 по московскому времени. Затем команда отправится в трехматчевое турне по маршруту Минск — Ярославль — Нижнекамск.

Зульфат Шафигуллин