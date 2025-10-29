Разин назвал главную причину поражения «Металлурга» от «Ак Барса»

Тренер магнитогорской команды поздравил казанцев с победой

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал игру вратаря Тимура Билялова главной причиной поражения от «Ак Барса» (0:4) в Казани. Голкипер «барсов» отразил 31 бросок магнитогорцев и провел второй «сухой» матч в сезоне.

«Ак Барс» одержал 11-ю победу подряд в чемпионате и установил новый клубный рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ.

— «Ак Барс» с победой, с рекордом — молодцы. Соперник провел хорошую игру, действовал самоотверженно и дисциплинированно. Мы тоже играли хорошо, но где-то дисциплины не хватило, мелочей — вместо блоков получили рикошеты в свои ворота. На ошибках будем учиться. В чем корень проблем? Тимур Билялов. Мы много бросали, а он не успевал уворачиваться (улыбается). Такой день, не удалось забить. После шикарной игры в Омске провели удручающий матч, — сказал Разин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для Тимура Билялова этот «сухой» матч стал 38-м в карьере на уровне лиги. В текущем сезоне голкипер казанцев сделал шатаут в игре с «Локомотивом» (1:0).

«Металлург» продолжает лидировать в общей турнирной таблице КХЛ с 32 очками. У «Ак Барса» стало 31 очко, команда Анвара Гатиятулина занимает вторую строчку чемпионата. В нынешнем сезоне «Металлург» выиграл два из четырех матча с казанцами.

«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ до 11 игр подряд. Следующий матч казанцы проведут дома 1 ноября с тольяттинской «Ладой» в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин